Oplettende vriend ziet dief er met een fietswiel vandoor gaan

NIJMEGEN - Een man in Nijmegen zag woensdag een andere man een achterwiel uit een geparkeerde mountainbike halen. Hij zag dat die fiets van een vriend van hem is en besluit de man die met het wiel aan de wandel gaat te volgen. Die bleek het wiel acuut nodig te hebben.

De getuige volgt de man en ziet hem een woning binnen gaan. Daarop belt hij de politie. De politie treft de verdachte in de woning aan, die op dat moment het gestolen achterwiel al in zijn eigen mountainbike aan het monteren is.

De politie heeft de fietswieldief aangehouden en het achterwiel is aan de rechtmatige eigenaar terug bezorgd.