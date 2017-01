Stroomstoring Arnhem voorbij

ARNHEM - De stroomstoring in Arnhem is opgelost. Dat meldt netbeheerder Liander. 21 straten in Arnhem zaten zonder stroom.

1094 huishoudens in Arnhem-Zuid waren getroffen. De storing begon rond 9.45 uur. De problemen waren voor 11.00 uur verholpen. Het ging om de volgende straten: Akkrumlaan

Appelschahof

Assenstraat

Bakkeveenlaan

Bergumlaan

Delfzijlstraat

Dokkumlaan

Drachtenpad

Drentesingel

Eernewoudeweg

Gaasterlandstraat

Groningensingel

Harlingenpad

Heerenveenstraat

Huissensedijk

Leenspad

Lesterhuispad

Midwoldastraat

Sappemeerstraat

Sneekpad

Zuidlarenpad