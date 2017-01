Twee wietplantages en een in Letland gestolen auto in één klap

foto: Politie Nijmegen Zuid

NIJMEGEN - Soms heb je mazzel. Toen de politie woensdag na een tip over een wietplantage poolshoogte ging nemen in de Cantatestraat in Nijmegen troffen ze inderdaad een kwekerij. Een warmtebeeldcamera van de politie verraadde nóg een kwekerij in dezelfde straat. En toen bleek er ook nog een gestolen auto geparkeerd te staan.

De eerste kwekerij van 130 planten stond in een flat aan de Cantatestraat. De warmtebeeldcamera liet daarna een volgens de politie 'nog een ernstig warm dak zien' in dezelfde straat. In deze rijtjeswoning werden 86 hennepplanten aangetroffen. Bewoners moeten hun huis uit Stroom voor de plantages werd in beide gevallen illegaal afgetapt en de politie stuitte op aanwijzingen dat er al meerdere keren geoogst moest zijn. De woningstichtingen zijn op de hoogte gebracht en zullen een uitzetprocedure starten. Na onderzoek bleek dat de bewoners van beide panden een uitkering hebben die nu wordt gestopt. De sociale recherche zal de uitkeringsfraude verder onderzoeken. De gestolen Volkswagen (foto: Politie Nijmegen Zuid) Auto gestolen in Letland Terwijl de politie aan het wachten was tijdens de ontmanteling van de kwekerijen trok een Volkswagen Golf met Lets kenteken hun aandacht. Die bleek als gestolen gesignaleerd te staan. De auto werd begin deze maand als gestolen opgegeven in Letland. Na wat speurwerk kwam de politie uit bij een woning en werd een verdachte aangehouden. De zaak is overgedragen aan de recherche. Zowel de kwekerijen als de Volkswagen zijn in beslag genomen.