Noodkreet bereikt doel: paarden en honden van Edith vinden een 'superplekje'

EIBERGEN - 'Lieve, lieve mensen! Wat is er veel gebeurd. Het is onvoorstelbaar!', dat zijn de woorden van Edith Wiersma uit Eibergen. Ze heeft een mooi plekje kunnen vinden voor het merendeel van de door haar geliefde honden en paarden.

Edith's man Hein kreeg een herseninfarct, en dat maakt het voor het stel onmogelijk om de zorg voor de dieren op zich te blijven nemen. Het land waar de paarden op verblijven, is verkocht. De dieren moeten weg, voor 1 mei.

Dat is dus al grotendeels gelukt, vooral door de massale aandacht na haar hartenkreet.

'We hebben een wei!'

'Ik ben totaal verbijsterd en immens verrast door alle liefde die onze kant is opgekomen! Wat een fantastisch mooie en liefdevolle reacties. Het resultaat van dit alles is dat we een wei hebben gevonden waar de paarden allemaal terecht kunnen!', schrijft Els.

Om de kosten voor het transport te kunnen bekostigen, werd een crowdfundactie opgestart.

Superplekje

Op de locatie waar de wei is, kunnen Edith en haar Hein mogelijk in de toekomst ook terecht, wanneer ze niet meer in hun huidige woning kunnen blijven. Ook met de opvang van de honden gaat het goed. De meesten hebben 'een superplekje' kunnen vinden.'

De Eibergse, geraakt door alle reacties, besluit haar bericht: 'Iedereen is zo lief, mijn hart is zo geroerd. Heel hartelijk bedankt!'

