Vrouw in zorgwekkende toestand na ongeluk, familie gevonden

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 68-jarige vrouw uit Arnhem die woensdag op een zebrapad in haar woonplaats werd aangereden, ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. De familie van de vrouw is geïnformeerd.

De vrouw stak met haar fiets aan de hand het zebrapad bij de kruising Esperantolaan-Velperweg over toen ze werd geschept door een 23-jarige automobiliste uit Arnhem. Die is gehoord door de politie. Haar dossier wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het OM bepaalt of ze wordt vervolgd. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en werd naar het Radboudumc in Nijmegen vervoerd. Inmiddels is ze overgebracht naar het AMC in Amsterdam. Zie ook: Vrouw (68) geschept op zebrapad, zwaargewond naar ziekenhuis