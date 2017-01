Irritatie bij ouders tijdens politiecontrole bij scholen

VELP - De politie hield controles bij diverse scholen in Velp, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Een aantal ouders reageert volgens de politie nogal gepikeerd.

De controles werden gehouden vanwege parkeeroverlast bij de scholen. ‘Een bekeuring kost veel geld. Belangrijker vinden wij de veiligheid van uw kinderen. Wanneer parkeerregels overtreden worden betekent het dat uw kinderen gevaar kunnen lopen’, meldt de politie.

‘Kinderen hebben vaak de neiging om pardoes de straat op te rennen. Geparkeerde en stilstaande auto’s maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Daarom is een parkeer- of stopverbod vaak van toepassing bij scholen’, meldt de politie op Facebook.

De politie heeft nog wel een tip voor ouders die hun kinderen naar school brengen. ‘Woont u in de buurt en bent u in de mogelijkheid: ga lopen of pak de fiets, dat voorkomt een hoop ergernis.’