Sloop negen woningen in Dieren begonnen

DIEREN - De provincie Gelderland is begonnen met de sloop van negen woningen in Dieren. De ruimte is nodig voor Traverse Dieren, het project bij het station om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Het gaat om zeven woningen aan de Burgemeester Willemsestraat, een woning aan de Zuider Parallelweg en een woning aan de Kattenberg. Vorige week werden al hekken rondom de woningen geplaatst. De provincie verwacht de sloopwerkzaamheden op vrijdag 10 februari af te hebben. Na de sloop onderzoekt de aannemer het terrein op de aanwezigheid van eventuele niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt aan de hand van een proefsleuvenonderzoek de archeologische waarde van het gebied bepaald. Station Dieren Iets verderop, nabij het station in Dieren, wordt ook al hard gewerkt. Daar worden huizen gesloopt om ruimte te maken voor een parkeergarage, nadat er eerder deze week een akkoord werd bereikt met de bewoner van een huis aan de Noorder Parallelweg. De bouw van de parkeergarage start waarschijnlijk in juli. Zie ook Parkeergarage bij station Dieren kan eindelijk worden gebouwd

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden