'Het frustreert ons': vraagtekens bij aanleg glasvezel in de Achterhoek

DOETINCHEM - Er komt maar geen duidelijkheid over de planning en de kosten van glasvezelaanleg in de Achterhoek. Gemeenten in de regio zijn ontevreden over de gang van zaken.

'Het is nog niet van de baan, maar het wordt zo wel lastig', stelt wethouder Paul Seesing van gemeente Bronckhorst. Woensdag kwamen bestuurders van de verschillende gemeenten in de Achterhoek samen met het aanlegbedrijf CIF. CIF heeft hierin aangegeven dat deze voor september geen concrete informatie kan bieden over de planning en de kosten voor de aansluiting van glasvezel in de regio. Het bedrijf werkt in verschillende fases, waarbij er per fase wordt gekeken of het kan starten over niet.



'In de tweede fase die CIF nu voorbereidt, worden de gemeenten Aalten en Oost Gelre wel meegenomen', aldus de Achterhoekse gemeenten. In deze gemeenten moet 50 procent van de woningen in het buitengebied zich aanmelden, wil de aanleg doorgaan. In gemeente Berkelland en Winterswijk is de aanleg al wel gestart. De overige gemeenten hebben nog geen duidelijkheid, want CIF doet geen toezeggingen. 'De bestuurders van deze gemeenten zijn zwaar teleurgesteld en gaan zich beraden op het vervolg', melden de gemeenten in het gezamenlijke bericht.



Wethouder Paul Seesing van Bronckhorst spreekt namens de gemeenten en is ontevreden over de gang van zaken. 'We zitten hier met een dubbel gevoel. We hadden een vervolgaanpak verwacht. Maar we hebben geen concrete toezeggingen gekregen en dat frustreert ons', aldus Seesing.