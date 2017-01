'Motorclub Bandidos opent afdeling in Nijmegen'

NIJMEGEN - Motorclub Bandidos heeft een afdeling geopend in Nijmegen. Dat meldt de Gelderlander. Volgens de krant wordt Bandidos wereldwijd gezien als de grote vijand van de Hells Angels. Beide worden bestempeld als een Outlaw Motorgang (OMG).

De Nijmeegse chapter (afdeling) van Bandidos wordt op de website van de van oorsprong Amerikaanse motorclub gefeliciteerd door onder meer afdelingen uit Mexico, Italië en Rusland.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zou al zijn geïnformeerd over de komst van Bandidos naar Nijmegen. 'Of ze nou een chapter in de stad hebben of niet, dat maakt niets uit voor onze alertheid', zegt hij in de krant. De politie neemt de komst van Bandidos volgens de Gelderlander voor kennisgeving aan.

In Nijmegen zijn al afdelingen van de motorclubs Hells Angels, Satudarah en No Surrender gevestigd.

Bandidos is opgericht in 1966 in Houston. Volgens internationale rapporten houden de Bandidos zich wereldwijd bezig met criminele activiteiten, zoals drugshandel, prostitutie en bankfraude, schreef nu.nl in 2014.

Zie ook: Zes dingen die u moet weten over de Bandidos