Beste bestuurder is 'mooi op tijd terug'

UTRECHT - Wethouder Ilse Saris van Winterswijk is donderdag in Utrecht uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland. Ze kreeg die onderscheiding in de categorie kleine gemeenten (minder dan 35.000 inwoners) uit handen van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Volgens het juryrapport is de 41-jarige Saris open, toegankelijk en communicatief.

De uitreiking was vervroegd van 17.00 naar 15.00 uur vanwege het drukke programma van de minister.

'Vanavond weer gewoon raadsvergadering'

'Dat komt mij heel goed uit, want ik heb vanavond in Winterswijk gewoon een raadsvergadering. Dat ben ik mooi op tijd terug', zei Saris donderdagochtend, toen ze nog niet wist dat ze had gewonnen.

Radio Gelderland sprak 's ochtends met Ilse Saris:

De verkiezing wordt elk jaar gehouden door het vakblad Binnenlands Bestuur. Bijna 9000 bestuurders, ambtenaren en lezers van Binnenlands Bestuur deden mee.

Meeste stemmen

Ilse Saris kwam in maart 2002 in de gemeenteraad van Winterswijk als raadslid voor het CDA. Vanaf 2006 was ze ook fractievoorzitter. Na de verkiezingen van maart 2010 werd Saris voor de eerste keer wethouder. Inmiddels is ze bezig aan haar tweede termijn.

Bij de laatste raadsverkiezingen in 2014 kreeg zij van alle kandidaten verreweg de meeste voorkeursstemmen (1.790).

Portretje van Ilse Saris: