Explosiegevaar: bewoners uit huis, winkels gesloten na plofkraak Didam

DIDAM - Bij een plofkraak woensdagnacht bij een Rabobank-filiaal in Didam is de gevel ontzet geraakt. Tenminste twee bewoners boven de bank moesten hun huis uit. Er zijn explosieven gevonden, die gebruikt waren bij de kraak.

De plofkraak gebeurde even na 3.00 uur, bij de Rabobank aan de Wilhelminastraat. De daders zijn de bank binnengegaan, waarbij ze de toegangsdeuren compleet vernielden. Bewoners die weg moesten, zijn tijdelijk opgevangen op het gemeentehuis.

Ruim afgezet om gevaar

Puin van de kraak lag uitgezaaid over de weg. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de situatie is nog wel ruim afgezet omdat nog steeds sprake kan zijn van explosiegevaar.

Er ligt nog een projectiel, dat door de ExplosievenOpruimingsDienst moet worden veiliggesteld. Daarna kan de politie beginnen met haar onderzoek. . Een medewerker van een bloemenzaak weet dat ongeveer tien winkels op dit moment niet open kunnen.

Over een buit is niets bekend.

