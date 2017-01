Gelderland vandaag: Hoog bezoek in Zutphen en zorgt Vitesse voor stunt?

ARNHEM - Oorlogsjaren Audrey Hepburn te zien in het Airborne Museum in Oosterbeek, koning Willem-Alexander brengt een bezoekje aan Zutphen en Vitesse hoopt te kunnen stunten tegen Feyenoord tijdens de kwartfinale van het bekertoernooi. Dit is het nieuws van donderdag 26 januari.

Oorlogsjaren Audrey Hepburn in Airborne Museum

Het Airborne Museum in Oosterbeek opent vandaag een tentoonstelling over de oorlogsjaren van de wereldberoemde actrice Audrey Hepburn (1929 - 1993). Zij woonde in de jaren van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem en Velp bij haar gescheiden, Nederlandse moeder barones Ella van Heemstra. In het museum zijn onder meer nooit eerder vertoonde jeugdfoto's en kindertekeningen te zien. Een zoon van Hepburn komt de expositie openen.

Koning Willem-Alexander is in Zutphen

Foto: Google Streetview

Koning Willem-Alexander is vandaag in onze provincie. Hij brengt een bezoekje aan Zutphen. Daar opent hij het nieuwe pand van zuivellaboratorium Qlip. Ook krijgt hij een rondleiding. Qlip is een bedrijf dat de kwaliteit van zuivelproducten in de gaten houdt.

Vitesse hoopt op bekerstunt tegen Feyenoord

Foto: Omroep Gelderland

De kwartfinale in het nationale bekertoernooi tussen Vitesse en titelverdediger Feyenoord wordt vanavond gespeeld. De wedstrijd begint om 20.45 uur in het Arnhemse Gelredome. Marvelous Nakamba zit bij de selectie. De Zimbabwaanse middenvelder is teruggekeerd van de Afrika Cup en trainde woensdag alweer mee. De nieuwe aanwinst Alexander Büttner speelt nog niet mee. Hij is volgens trainer Henk Fraser nog niet klaar voor zijn rentree bij de Arnhemmers.