Klachtenregen over dienstverlening Welzorg: 'Bent u dat zeikwijf waar ik langs moest?'

NIJKERK - Bij de gemeente Nijkerk regent het boze telefoontjes en brieven over Welzorg. Afgelopen jaar kwamen ruim 200 klachten binnen over de aanbieder van zorghulpmiddelen.

Ingeborg de Jong uit Nijkerkerveen wacht al ruim een jaar op een juiste rolstoel. De eerste maanden ging er van alles mis met de aanvraag. Toen er eindelijk een stoel werd geleverd, bleek dat er een te zijn met een verkeerd elektronisch hulpsysteem waarmee ze nog geen twee kilometer kon rijden.

Bang voor een ongeluk

Na veel bellen door De Jong werd er een monteur langs gestuurd, die haar toesprak met de woorden: 'Bent u dat zeikwijf waar ik vanmiddag langs moest?'

In oktober braken de zijkanten van haar nieuwe rolstoel af. Wat bleek nu: de rolstoel is alleen geschikt voor mensen tot 100 kilo. De Jong: 'De as is doorgebogen en het is levensgevaarlijk dat ik nog steeds in deze rolstoel rij. Ik ben echt bang dat er een ongeluk gebeurt.'

Inmiddels zou er allang een nieuwe rolstoel geleverd moeten zijn bij De Jong, maar op dit moment weet niemand binnen Welzorg waar haar rolstoel is gebleven.

Welzorg: ja, er gaat veel mis

Welzorgmanager Ella van den Berg erkent de problemen binnen haar organisatie. 'Het klopt dat er veel misgaat en we werken er met man en macht aan om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.'

Volgens Van den Berg heeft Welzorg afgelopen jaar veel problemen gehad door de bezuinigingen door gemeenten op de Wmo. Daardoor kon Welzorg de kwaliteit van de dienstverlening niet langer op orde houden. 'Wat volgde was een reorganisatie, waarbij we een aantal tegenvallers hebben onderschat, zoals langere levertijden van producten.'

Inmiddels zijn er binnen Welzorg meer mensen aangenomen ter ondersteuning. 'Ik hoop dat de problemen binnen twee maanden zo goed als opgelost zijn,' aldus Van den Berg.

Nijkerk heeft met andere gemeenten op de Veluwe sinds een jaar een contract met Welzorg. De VVD in Nijkerk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de slechte dienstverlening. De gemeente laat weten de problemen met Welzorg zeer serieus te nemen en in gesprek te zijn met andere gemeenten waar ze de zorg mee hebben ingekocht, waaronder Amersfoort.