VIDEO: Een historische locomotief in de achtertuin: 'Hij wilde eerst niet starten'

GROENLO - Het had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar dan heb je ook wat: Ronald Wopereis en Angela Roerdink uit Groenlo hebben sinds woensdag een historische locomotief in hun achtertuin, compleet met wagon.

De twee wonen in het voormalig GOLS-station aan de Parallelweg, waar ze al jaren aan het klussen zijn. Het oude stationsgebouw is inmiddels in oude luister hersteld en momenteel zijn ze druk met het oude perron voor hun deur.

'Dat willen we ook in de oude staat terugbrengen, met lantaarns en borden van toen', vertelt Wopereis op Radio Gelderland. Volgens hem is het de bedoeling dat de stationsomgeving er straks weer uitziet zoals in de beginjaren van de 19e eeuw.

Spektakel

De locomotief en wagon zijn woensdag op een stukje privéspoor geplaatst dat vorig jaar is aangelegd. De loc is een zogeheten Sik, die vroeger ook op de GOLS-lijn reed. Dit lokale spoorlijntje liep van Winterswijk naar Eibergen.

De locomotief en wagon stonden in Amersfoort gestald. Er waren twee grote opleggers nodig om ze te vervoeren. 'Dat was een waar spektakel', blikt Wopereis terug. 'Zeker in Groenlo, want ze moesten met een hijskraan worden gelost. Dat trok heel veel bekijks.'

'Hij wilde eerst niet starten'

Toen de locomotief eenmaal op de rails stond, wilde de inwoner van Groenlo er ook een stukje mee rijden. Dat lukte uiteindelijk, maar er ging wel wat spanning aan vooraf.

'In Amersfoort wilde hij tot op het laatste moment niet starten', lacht Wopereis. 'Dus toen we hem alsnog aan de praat kregen, hebben we de motor maar de hele weg laten draaien. Want ik zag het al misgaan in Groenlo.'

Op termijn wil de inwoner van Groenlo zijn privéspoor laten aansluiten op openbaar terrein, zodat er straks langere stukjes kunnen worden gereden. In de wagon wil hij met foto's en filmpjes de lokale spoorhistorie tonen. 'Dat lijkt ons een heel leuk plan, want het is niet de bedoeling dat het oude station een museum wordt. Dat blijft gewoon ons woonhuis', besluit Wopereis.