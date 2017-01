Stroomstoring in Epe en Emst opgelost

Foto: Omroep Gelderland

EPE - Tientallen straten in Epe en Emst zaten woensdagavond in het donker. De stroom was uitgevallen.

Het ging om de postcodegebieden 8160 en 8161. De stroomstoring begon rond 17.45 uur en twee uur later had iedereen weer stroom. Over de oorzaak van de stroomstoring is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel huishoudens en bedrijven waren getroffen.