Wild zwijn verwondt twee grote honden in rechterbil

EDE - Binnen een week tijd zijn in het bos de Sysselt bij Ede twee grote honden in hun rechterbil gebeten. Beide honden raakten zo erg gewond dat zij moesten worden geopereerd.

Vorige week donderdag ging het de eerste keer mis. De eigenaar zag dat zijn hond in het bos door het zwijn werd aangevallen. 'De hond had een enorme snee in de rechterbil', vertelt dierenarts Willem van der Linden. 'Er waren spieren doorgebeten.' De hond is inmiddels geopereerd en weer opgelapt.

Voorkeur voor rechterbil

Dinsdag kreeg de dierenarts opnieuw een hond binnen. Ook deze viervoeter was in zijn rechterbil gegrepen. 'Het zwijn heeft blijkbaar een voorkeur voor rechts', zegt Van der Linden. 'Deze hond had een snee van zo'n zes centimeter in de bil en moest ook geopereerd worden.'

Opmerkelijk in januari

Elk jaar krijgt de dierenarts wel een paar honden binnen die door wilde zwijnen worden gebeten. 'Meestal gebeurt dit in de zomer als de zwijnen jongen hebben.' Hij vindt het opmerkelijk dat het nu in januari gebeurt. 'Mogelijk is dit zwijn op zoek naar voedsel.'

Honden aan de lijn

De dierenarts adviseert om honden die een jachtinstinct hebben bij de Sysselt voorlopig aan de lijn te houden. 'Honden die snel een spoor in het bos volgen, kunnen maar beter aan de lijn blijven. Bij honden die rustig bij hun baasje blijven is er niet zoveel aan de hand.'

Of de twee gebeten honden weer helemaal de oude worden, is afwachten. 'Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen', zegt Van der Linden.