Biddende burgemeester neemt afscheid: 'Het is heel dubbel'

ELBURG - Elburg nam vandaag afscheid van burgemeester Frans de Lange. Hij vertrekt na ruim 9 jaar om directeur te worden van zendingsorganisatie GlobalRize.

Tijdens een buitengewone raadsvergadering droeg de burgemeester vandaag de voorzittershamer en burgemeestersketting over. 'Het is heel dubbel. Het is na 9 jaar een goed moment om los te laten, maar wel heel moeilijk. Prachtige mensen hier,' vertelde hij na afloop van de vergadering.

Bijzondere prijs

Tijdens de vergadering kreeg De Lange de erepenning van de gemeente uitgereikt voor zijn verdiensten bij het promoten van Elburg. De Lange is erg actief op Facebook en Twitter.

De erepenning is sinds de instelling ervan in 1956 achttien keer uitgereikt, maar nog nooit aan een burgemeester. 'Het is echt heel bijzonder om die te ontvangen,' vertelde een zichtbaar ontroerde De Lange.

Biddende burgemeester

De Lange is de langstzittende burgemeester op de Veluwe. Binnen de ChristenUnie wordt hij de biddende burgemeester genoemd, vertelde partijvoorzitter Piet Adema bij het afscheid. 'Ook al moet je als burgemeester boven de partijen staan, voor ons was je een ChristenUnie-burgemeester.'

De burgemeester gaat zich bij de campagne voor de landelijke verkiezingen nog wel inzetten voor de ChristenUnie. Daarna is het over met de politiek en wordt hij fulltime directeur van een evangelisatieorganisatie. Ondanks zijn liefde voor Elburg sluit hij niet uit dat hij gaat verhuizen.

De opvolger van De Lange is Harry Dijksma. Hij gaat op 1 februari aan de slag als waarnemend burgemeester.

