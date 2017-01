Man doet alsof hij agent is en berooft automobilist

HATTEM - Een 36-jarige automobilist uit Hattem is dinsdag in zijn woonplaats beroofd door een nepagent op een motor.

Volgens de politie sloeg de dader rond het middaguur toe op het Vijzelpad. De motorrijder dwong de automobilist ter hoogte van de manege tot stoppen. Omdat het slachtoffer dacht dat het om een politieman in burger ging, gaf hij hieraan gehoor.

Envelop met geld

De onbekende man zei dat hij van de politie was en doorzocht vervolgens de auto. Nadat hij een envelop met geld had gevonden, gaf hij de automobilist een vuistslag. Na de beroving reed de dader weg in de richting van Hattemerbroek.

Volgens de politie reed de nepagent op een zwarte motor. Ook zijn motorpak, laarzen en helm waren zwart. In de omgeving van de manage wordt buurtonderzoek gedaan. Tips zijn welkom op: 0900-8844.