Onbegrijpelijk verkeersbord! Wat staat daar?

Foto: Omroep Gelderland

OOIJ - Het is even wat uitzoekwerk, het bord in de Ooijpolder bij Ooij. Bij de steenfabriek staat een bord met verboden toegang.

Het verbodsbord bovenaan is duidelijk, maar daaronder wordt het verwarrend. Het is nogal een puzzel om erachter te komen of je nou wel of niet verder mag. Koeien mogen bijvoorbeeld wel verder en alle voertuigen ook, maar bespannen wagens dan weer niet. Om dit nog wat duidelijker te maken is er een tweede bordje ophangen om uit te leggen wat bespannen wagens zijn. Op het derde witte bordje wordt duidelijk gemaakt voor wie het klaphek is. Alleen voetgangers, skeelers en dergelijke mogen daar gebruik van maken. Een bord dat je dus niet op het theorie-examen voor je rijbewijs wil tegenkomen.