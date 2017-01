HEERDE - Een vrachtwagen heeft woensdag een stalen balk verloren op de A50 bij Heerde. Dat zorgde bij passerende auto's voor veel lekke banden en kapotte velgen.

'Hadden raardere dingen kunnen gebeuren'

'We kwamen aanrijden en zagen in een keer een grote balk op het midden van de weg liggen. Ik kon hem niet meer ontwijken, anders was ik gaan slippen', vertelt een van de getroffenen. 'Ik schreeuwde tegen mijn vrouw 'hou je vast' en ik hield me stevig aan het stuur vast. We werden gelanceerd en ik kon de auto nog net in de berm krijgen. Anders waren er raardere dingen gebeurd.'

29 lekke banden en 14 kapotte velgen

Bergingsbedrijf Stouwdam in Oldebroek heeft de voertuigen afgesleept. 'Het ging om dertien voertuigen en een veewagen. De auto's hadden twee lekke banden en een kapotte velg. Een busje had zelfs drie lekke banden', vertelt berger Wim ten Hove. De teller stond na afloop op 29 lekke banden en 14 kapotte velgen.

Foto: News United / Stefan Verkerk

Chauffeur heeft zich bij politie gemeld

De chauffeur van de vrachtwagen merkte in eerste instantie niet dat hij wat was verloren. Toen andere weggebruikers hem waarschuwden, heeft hij zich bij de politie gemeld.

Volgens Rijkswaterstaat heeft het overige verkeer geen hinder gehad, omdat de getroffen voertuigen op de vluchtstrook stonden.