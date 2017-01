Angst voor slechte champignons door komst windmolens

BRUCHEM - Omwonenden van het gebied ten zuidoosten van Zaltbommel, waar mogelijk drie windmolens komen, hebben hun hoop op de gemeenteraad gevestigd. Die beslist vandaag of er wel of niet wordt meegewerkt aan een initiatief van vier ondernemers om deze windmolens te bouwen.

De omwonenden hebben de krachten gebundeld in de groep Tegenwind. Taco Mebius woont in het buitengebied bij Zaltbommel. Hij en zijn vrouw vrezen voor hun woongenot. Ze denken dat ze last krijgen van de slagschaduw van de wieken van de molens. Ook zijn ze bang voor geluidsoverlast als er 's nachts weinig verkeer over de snelweg A2 rijdt.

Champignonteler Johan van Namen ziet de windmolens ook liever niet komen. Hij denkt dat ze de luchtstromen rond zijn bedrijf zullen beïnvloeden. Hij vreest dat zijn champignons te maken krijgen met 'koudere en schralere lucht' via het luchtsysteem. Dat zou nadelige gevolgen hebben voor de teelt.

Voor- en tegenstanders van windmolens in Zaltbommel:

WindUnie erkent overlast

De WindUnie helpt de initiatiefnemers van de windmolens bij de procedures en de bouw. De WindUnie, die ervaring heeft met dit soort projecten, erkent dat er overlast voor omwonenden zal komen.

Woordvoerder Eelco Bots benadrukt wel dat de windmolens maar zes uur per jaar slagschaduw op een huis mogen veroorzaken. Anders moet een molen zelfs worden stilgezet. De geluidsoverlast zal ook beperkt zijn, omdat in het gebied al een snelweg en een spoorlijn liggen.

Provincie zet raad onder druk

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk heeft al laten weten de plannen indien nodig te zullen steunen. De initiatiefnemers kunnen bij een 'nee' van de raad naar de provincie stappen. Die moet volgens de nu geldende regels en afspraken dan meewerken.

De provincie heeft zich namelijk verplicht om in 2020 voor 230 megawatt aan energie uit windmolens te kunnen halen. De windmolens bij Zaltbommel zijn daar dan hard voor nodig.