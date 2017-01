Vrijdag wordt het 17 graden warmer dan vannacht!

Foto: Wikipedia

ARNHEM - Wie buiten nog wil schaatsen mag wel opschieten, want vanaf vrijdag gaat het flink dooien in Gelderland. Volgens MeteoGroup wordt het in de middag zelfs 10 graden. Een groot verschil met komende nacht, want dan daalt de temperatuur nog naar -7 graden.

Op veel plekken in Gelderland liggen momenteel nog sneeuwresten. Die zullen vrijdag snel wegsmelten, omdat er dan ook volop zon is. Hoewel het donderdag ook zonnig is, wordt het dan overdag maar een graad of 2. Het voelt kouder aan omdat er een schrale wind waait. Na het weekend blijft het ook 's nachts boven nul met dagelijks grote kans op regen.