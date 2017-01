Spannend! Wordt Ilse Saris beste bestuurder van Nederland?

WINTERSWIJK - Wordt Ilse Saris (41) de beste bestuurder van kleine gemeenten? Saris is sinds 2010 wethouder in Winterswijk en één van de drie genomineerden. Donderdagmiddag komt het verlossende woord. De verkiezing wordt elk jaar georganiseerd door het vakblad Binnenlands Bestuur.

'Een grote verrassing', vindt ze zelf. 'En heel spannend!' Saris is vereerd met haar nominatie. Ze had het niet verwacht. 'Ik heb gewoon een hele leuke baan en een heel goed team om me heen en ik hou van Winterswijk.'

'Ik doe wat ik zeg'

Volgens het juryrapport is ze open, toegankelijk en communicatief. Dat kunnen bekenden beamen. De laatste maanden was Saris nauw betrokken bij de nieuwbouw van basisschool de Vlier.

Directeur Han van Soldt is erg te spreken over de Winterswijkse onderwijswethouder: 'Ze is heel betrokken en kan goed luisteren. Bovendien doet ze wat ze zegt.' Volgens Saris is dat ook haar motto. 'Ik maak geen afspraken als ik ze niet kan nakomen.'

De Winterswijkse neemt het op tegen Jan Burger uit Wijk bij Duurstede en Frits Alberts uit Borger-Odoorn. Van Soldt hoopt dat Saris wint. 'Ik heb in ieder geval op haar gestemd!' Saris zelf maakt het niet uit. 'Ik vind bij de laatste drie al helemaal goed!' Donderdagmiddag wordt in Utrecht de winnaar bekendgemaakt.

Meeste stemmen

Ilse Saris kwam in maart 2002 in de gemeenteraad van Winterswijk als raadslid voor het CDA. Vanaf 2006 was ze ook fractievoorzitter. Na de verkiezingen van maart 2010 werd Saris voor de eerste keer wethouder. Inmiddels is ze bezig aan haar tweede termijn.

Bij de laatste raadsverkiezingen in 2014 kreeg zij van alle kandidaten verreweg de meeste voorkeursstemmen (1.790).