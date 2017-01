Vrij van Porno bevrijdt christelijke mannen van pornoverslaving

BARNEVELD - Januari is traditioneel de maand waarin Nederlanders het meest porno kijken. Sommige mannen kijken alleen zo vaak dat ze eraan verslaafd raken, het merendeel van hen heeft een christelijke achtergrond, zegt 'Vrij van Porno' uit Barneveld. Die organisatie probeert deze mannen te helpen.

Routineus stuurt Bert van Meppelen uit Nijkerk zijn vrachtwagen de snelweg op. Hij is al heel lang internationaal vrachtwagenchauffeur. Een mooi beroep met veel avontuur en vrijheid. Maar het is ook een eenzaam vak met tijd om te piekeren. 'Als ik na ga denken dan voel ik me rot', vertelt Van Meppelen. 'En met de porno heb ik jarenlang geprobeerd de pijn te verdoven'.

Zeker 25 jaar is de chauffeur verslaafd geweest aan porno. En hij is lang niet de enige, zeker 300 duizend Nederlanders kunnen niet zonder seksbeelden. In christelijke gebieden lijkt het probleem groter: het merendeel van de mannen die zeggen pornoverslaafd te zijn heeft een christelijke achtergrond. 'Bij christenen staat het verder af van hun normen en waarden waardoor het schuldgevoel groter is', legt Wilbert Weerd uit.

Dubbelleven

Weerd is de drijvende kracht achter 'Vrij van Porno' en hij heeft zo'n 800 verslaafde mannen gesproken. Wekelijks organiseert hij praatsessies voor met name christelijke mannen en geeft hij therapie. Weerd: 'Het belangrijkste gevolg is dat je niet meer in staat bent tot intimiteit en verbinding. Je kunt je niet meer goed uiten, omdat je een dubbelleven leidt of dingen geheim houdt'.

Alles kwijt

Van Meppelen was zijn geheime leven zat en hij biecht zijn verslaving op aan zijn vrouw en kinderen. Hij wil echt stoppen, maar twee jaar later gaat het weer mis. Daarna woont hij 7 maanden niet thuis, een hele heftige tijd. 'Ik was alles kwijt. Alles', weet de chauffeur. 'Kun je zien wat voor vernietigende werking de porno heeft'

Verslavende stof bij seks

Porno is letterlijk verslavend. Bij seks maken mensen dopamine aan, een soort drug dat een prettig gevoel geeft. Hele heftige seksbeelden zorgen voor nog meer dopamine. 'En van dat stofje wil je alleen maar meer en meer, legt Weerd uit. 'Maar als je bent klaargekomen en de opwinding is weg, dan ervaren de meeste mannen juist somberheid en een grote leegte'.

Van Meppelen heeft hard aan zichzelf gewerkt, met name aan zijn gevoel van eigenwaarde. En met resultaat: 'Ik ben ervan bevrijd!', zegt hij opgelucht. De chauffeur heeft steun gevonden in het geloof en heeft geen seksbeelden meer nodig. 'Ik ben eindelijk verlost van de porno.'