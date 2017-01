Auto slaat over de kop op A30

EDE - Een auto is woensdagmiddag over de kop geslagen op de A30 bij Ede. De twee inzittenden konden snel uit het voertuig worden gehaald.

De auto kwam op ruime afstand van de snelweg tot stilstand. 'Geen hinder voor het verkeer', twitterde officier van dienst Ramon van Rijkswaterstaat.

Het is nog niet duidelijk of de twee gewond zijn, maar volgens de politie lijkt het mee te vallen.

Hoe het komt dat de auto over de kop is geslagen, is ook nog niet bekend.