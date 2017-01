Vader meisje van Nulde dient klacht in over verlof moordenaar

ARNHEM - De vader van de vermoorde Rowena Rikkers, ook bekend als het meisje van Nulde, dient een klacht in bij staatssecretaris Dijkhoff, meldt de NOS. Martin Huisman wil weten waarom hij pas op het allerlaatste moment hoorde dat de moordenaar van zijn dochter op onbegeleid verlof mag.

Huisman wil weten hoe dat kan en waarom dat verlof is goedgekeurd. Met de klacht hoopt hij te voorkomen dat hij en anderen nog een keer op het allerlaatste moment worden ingelicht over het verlof van een dader.

Huismans dochter Rowena overleed in 2001 op 4-jarige leeftijd nadat ze was mishandeld door de toenmalige vriend van haar moeder. Haar romp werd op Strand Nulde in Putten gevonden. Andere lichaamsdelen doken elders in het land op.

De moordenaar werd tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld. Hij mocht maandag 2 januari op onbegeleid verlof. Huisman kreeg dat pas een paar dagen eerder te horen, via een app'je van Slachtofferhulp. Hij was daar boos over. Een week later kreeg Huisman excuses van justitie.

Rowena's moeder heeft haar straf van zes jaar al uitgezeten.

Zie ook:

Vader meisje van Nulde krijgt excuses van justitie

Kamervragen over verlof voor moordenaar meisje van Nulde

Moordenaar meisje van Nulde op verlof