41-jarige chimpansee geholpen aan zaakje

ARNHEM - Een 41-jarig chimpanseemannetje van Burgers' Zoo moet vrijdag onder het mes. Twee urologen van het ziekenhuis Rijnstate proberen tijdens een operatie zijn sterilisatie ongedaan te maken, zodat hij weer vruchtbaar wordt. De aap blijkt heel geschikt te zijn voor een fokprogramma.

In 2002 vond een coördinator van een Europees fokprogramma het nodig om de chimpansee te steriliseren. Het was toen niet duidelijk van welke 'ondersoort' de aap was. Je hebt in totaal vier soorten chimpansees. Maar de dierentuin wil maar met een daarvan nieuwe aapjes fokken. Met die soort is de kans op gezond nageslacht het grootst.

Het 41-jarige mannetje blijkt nu, dankzij nieuw DNA-onderzoek, bij die goede ondersoort te horen. En dan is het zonde dat hij onvruchtbaar is. Door samenwerking tussen de Arnhemse en Deense dierentuin loopt Burgers' Zoo voorop met het vastleggen van DNA bij mensapen. Bioloog Ton de Jongh brengt alle Europese Chimpansees in kaart en doet al ruim tien jaar onderzoek. Dierentuinen in Amerika volgen de ontwikkelingen in Europa op de voet.

Van binnen net een mens

De urologen van het Rijnstate doen vaker operaties bij apen. Chimpansees lijken anatomisch veel op mensen, dus kunnen gewone chirurgen deze operatie goed doen. Zij hebben al veel ervaring met sterilisaties bij mannen.