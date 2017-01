Fraser wijst spelers Vitesse op belang beker

ARNHEM - Vitesse heeft de beker nog nooit gewonnen, maar trainer Henk Fraser wel.

Vier keer pakte hij de beker als speler van Feyenoord, in 1991, 1992, 1994 en 1995.

"Ik loop niet steeds te praten dat ik hem vier keer heb mogen winnen. Dat denken ze weer van daar heb je hem weer met vroeger was het allemaal beter. Maar ik heb ze wel aangegeven wat er speciaal is aan de beker met het doel om de finale te halen en te winnen. En zeker als je tegen een tegenstander speelt uit de top drie. En hierna zijn de kansen fifty-fifty tegen alle ploegen die overblijven. Maar het is een bijzondere tegenstander die we moeten pakken."

"De spelers zijn tot op het bot gemotiveerd. Je merkt aan alles dat het speciaal is. Feyenoord mist een aantal key-players en daar moeten we optimaal gebruik van maken."