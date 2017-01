Nakamba bij selectie voor bekerduel tegen Feyenoord

ARNHEM - Marvelous Nakamba zit in de wedstrijdselectie voor de confrontatie met Feyenoord donderdagavond in de kwartfinale van de beker.

De Zimbabwaanse middenvelder is teruggekeerd van de Afrika Cup en trainde woensdag alweer mee. "We moeten even met de medische staf gaan zitten en kijken hoe het aanvoelt, maar volgens mij is hij inzetbaar", vertelt trainer Henk Fraser.

Navarone Foor ontbreekt door een schorsing na zijn rode kaart afgelopen zaterdag tegen FC Groningen. Lewis Baker keert juist weer terug na zijn schorsing.

Vermoedelijke opstelling: Room; Leerdam, Kashia, van der Werff, Kruijswijk; Yeini, Baker, Nakamba; Rashica, van Wolfswinkel, Tighadouini.