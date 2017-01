Verwoestende brand in kerstnacht blijkt aangestoken

Foto: Omroep Gelderland

ZEVENAAR - De politie gaat ervan uit dat de grote brand in de nacht van 24 op 25 december in Zevenaar is aangestoken. De brand ontstond in een beddenzaak in de Edisonstraat. De brandweer meldde eerder dat de brand begon in een garagebedrijf.

De brandweer kon niet voorkomen dat de metershoge vlammen oversloegen naar panden van twee meubelstoffeerders en een garagebedrijf. Die gingen in vlammen op. Ook was er korte tijd brand bij een nabijgelegen afvalstation, waar een container in de brand was gevlogen. Bewoners net op tijd gered Agenten konden in een woning boven de winkelpanden nog net op tijd twee bewoners wekken en in veiligheid brengen. Zowel de bewoners als de agenten moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Aanrijding door rook Door de rookontwikkeling moest de naastgelegen A12 ook een tijd worden afgesloten. Een bestuurder schrok van de rook en trapte op de rem. Dat leidde tot een aanrijding tussen vier auto's, waarbij een persoon gewond raakte. De brand was rond 6 uur 's ochtends onder controle, maar de brandweer was nog uren bezig met nablussen. In het programma Bureau GLD op tv bij Omroep Gelderland doet de politie om 17.20 uur een getuigenoproep. Het programma wordt elk uur herhaald. Zie ook: 'Alles is weg', grote brand in Zevenaar legt vier bedrijven in de as