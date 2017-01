UBBERGEN - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs komt niet naar de Sint Maartenschool in Ubbergen. Op 16 februari stuurt hij wel een ambtenaar om te luisteren naar de zorgen van medewerkers van de school voor speciaal basisonderwijs en de ouders van de 250 leerlingen.

In een meer dan zeshonderd keer gedeelde open brief op Facebook legt directeur Gillis Geschiere uit dat hij teleurgesteld is dat Dekker niet persoonlijk naar Ubbergen komt.

'Beste Sander, wat jammer dat je onze school niet wilt bezoeken. Je lijkt me persoonlijk een aardig man. Als staatssecretaris moet je blijkbaar teveel belangrijke beslissingen nemen over zaken waar je te weinig vanaf weet.'

Kamerleden van verschillende politieke partijen zijn inmiddels wel op de uitnodiging van de school ingegaan, die naast de Sint Maartenskliniek ligt en daar nauw mee samenwerkt.

Ontslagen al begonnen

Door de wet Passend Onderwijs moet een derde van het personeel weg en is er anderhalf miljoen euro tekort op de begroting.

De medewerkers van de school voor speciaal onderwijs zijn onlangs ingelicht en de ontslagen zijn al begonnen. Het gaat dan onder meer om administratieve krachten en mensen van de technische dienst. Als de staatssecretaris na het bezoek van zijn ambtenaar niet tot inkeer komt, zullen dit jaar 50 van de 130 banen verdwijnen.

Angst bij ouders

De klassen bestaan nu uit gemiddeld 12 leerlingen die veel zorg vragen. Na de bezuinigingen worden de klassen mogelijk groter en verdwijnt er een deel van de extra zorg. 'Er zijn ouders die in angst leven en overwegen hun kind dan maar thuis te houden', zegt de directeur.

Geschiere: 'Ik ben blij dat er belangstelling vanuit het ministerie is, maar ik had liever gezien dat de staatssecretaris zelf kwam. Een gemiste kans.'

