Oehoe en vogelnesten leggen bomenkap stil

BEEK-UBBERGEN - Het Gelders Landschap heeft besloten om het kappen van bomen in de Heerlijkheid Beek voorlopig even te stoppen. Dit nadat Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. aankaartte dat de regels voor bomenkap niet worden nageleefd.

'We zijn gister het bos weer in geweest en hebben een aantal overtredingen geconstateerd', zo vertelt Frank Saris, de voorzitter van de Vogelwerkgroep. 'Er wordt bijvoorbeeld gekapt in de nabijheid van roofvogels. Het kappen mag namelijk niet gebeuren in een straal van 50 meter rond een nest. Dat gebeurt wel.'

Ook zou er in het bos een zeldzame oehoe zitten. 'We weten nog niet precies waar hij zit, maar er zijn bewijzen dat hij gebroed heeft. Er is namelijk aan de rand van het bos een oehoe-jong gevonden en die blijven altijd vlak in de buurt van hun nest', vertelt Saris.

'Ze moeten aan de regels voldoen'

Om het kappen te stoppen wilde de vogelwerkgroep daarom met de politie het bos in. Maar nu heeft Het Gelders Landschap aangegeven voorlopig te stoppen met het kappen van veel bomen.

'Er is al een hele boel aangetast, maar we willen nu dat Het Gelders Landschap met een voorstel komt zodat ze aan de regels voor bosbeheer voldoen.'