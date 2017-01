Vrouw (68) geschept op zebrapad, zwaargewond naar ziekenhuis

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een 68-jarige vrouw uit Arnhem is woensdag in haar woonplaats door een auto geschept toen ze een zebrapad overstak. Ze is zwaargewond naar het Radboudumc in Nijmegen overgebracht.

De vrouw stak met haar fiets aan de hand het zebrapad bij de kruising Esperantolaan-Velperweg over. Een 23-jarige automobiliste uit Arnhem reed haar toen aan. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter was ter plaatse voor medische assistentie. De automobiliste is aangehouden. Ze wordt gehoord.