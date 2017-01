'Enorme dreun' voor Q-koortspatiënten

ARNHEM - Grote teleurstelling bij Q-koortspatiënten en hun advocaten na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag woensdag. Die bepaalde dat de overheid niet is tekortgeschoten bij de aanpak van Q-koorts.

'Een enorme dreun', zegt advocaat Ivo Sindram die de 300 Q-koortspatiënten vertegenwoordigt die de Nederlandse Staat aanklaagden.

'Het is op alle punten afgewezen. Ik ben erg verbaasd. Ik ga het vonnis van 70 pagina's lezen en dan zoeken naar openingen. Ik ga het tot desnoods tot in Straatsburg uitvechten', zegt Sindram. In Straatsburg zit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Hoe had ik dat kunnen weten?

Berry van IJzendoorn uit Heerewaarden, een van de patiënten, is ook enorm teleurgesteld. Hij is vooral verbaasd dat de rechtbank concludeert dat de overheid geen steken heeft laten vallen bij het informeren van de bevolking.

Van IJzendoorn reed een paar keer per week langs een geitenbedrijf waar Q-koorts was en raakte zo besmet. 'Hoe had ik het kunnen weten dat daar Q-koorts was. Je hebt geen Q-koorts, dan ga je dat niet opzoeken.'

Van IJzendoorn is chronisch ziek, kan niet meer werken en artsen geven hem nog maximaal tien jaar. Excuses en erkenning van de ziekte zijn voor hem het belangrijkste.

Excuses minister

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren was ook bij de rechtbank. Ze noemt de uitspraak heel zwaar voor de patiënten en de nabestaanden. 'Wij moeten het als politiek voor elkaar zien te krijgen dat er excuses komen van de minister.'

Zie ook:

Geen schadevergoeding voor Q-koortspatiënten: overheid handelde goed