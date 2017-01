Inbrekers komen tevoorschijn dankzij politiehond

EDE - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in Ede.

Het gaat om een 35-jarige man uit Scherpenzeel, een 36-jarige man uit Lunteren en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De drie waren actief bij een afgebrand bedrijfspand aan de Vening Meineszstraat toen de agenten kwamen kijken. Het trio wilde zich verstoppen, maar toen de politiehond erbij kwam, kwamen de mannen tevoorschijn.

De mannen hadden inbrekerswerktuig bij zich. Ook vonden agenten in de tas van één van de verdachten kentekenpapieren van een scooter. Het voertuig bleek gestolen te zijn. Even later werd de scooter in de omgeving aangetroffen.