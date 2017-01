Nakamba al terug in Arnhem na uitstapje naar Africa Cup

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Marvelous Nakamba is woensdag teruggekeerd op het trainingscentrum van Vitesse in Arnhem. Hij kwam de afgelopen anderhalve week uit op de Africa Cup in Gabon.

Toen zijn land Zimbabwe maandag werd uitgeschakeld, heeft Vitesse er alles aan gedaan om hem zo snel mogelijk terug te krijgen in Arnhem. Het is nog niet duidelijk of de middenvelder donderdag mee kan doen in de bekerwedstrijd thuis tegen Feyenoord.