'Levenslang een trauma voor wat tientjes, waarom?'

WIJCHEN - Het maakt hem nog steeds boos. De laatste overval op cafetaria Lepoutre in Wijchen is inmiddels bijna drie maanden geleden, maar de boosheid is er bij eigenaar Robere Lepoutre niet minder om.

'Waar doe je het voor, de buit is hooguit een paar honderd euro, met de kans dat je een paar jaar in de cel zit', dat zegt de eigenaar in het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland.

'Slachtoffers durven niet meer alleen over straat'

Lepoutre heeft meerdere vestigingen in onder andere Wijchen. Zo'n acht keer zijn er overvallers in de zaak geweest. 'Een medewerkster heeft twee overvallen meegemaakt, ze wordt na elke dienst nog steeds door iemand thuis afgezet en dan zijn we een jaar of vijf verder', reageert Lepoutre verbolgen.

Getuige gezocht

In Bureau GLD vanavond beelden van de overval en van een getuige. Mogelijk heeft hij iets gezien dat met de overval te maken heeft. De politie komt graag met deze man in contact. Korte tijd na de overval is in de buurt van het cafetaria een verdachte aangehouden. Deze 22-jarige man uit Groesbeek zit sinds die tijd vast.

