Verwarde man schopt en slaat agente

PUTTEN - Een 44-jarige verwarde man heeft woensdagochtend in Putten een wijkagente mishandeld. Zij liep daarbij enkele gekneusde vingers op.

De wijkagente liep door het centrum, toen zij op de Kerkstraat aangesproken werd door de man. Hij beweerde dat er bij een winkel in de buurt gestolen werd en stuurde de wijkagente ernaartoe om er iets aan te doen. De agente ging naar de bewuste winkel, maar daar was niets aan de hand.

Terwijl de agente in gesprek was in de winkel, blokkeerde de man de ingang. Drie klanten konden daardoor de winkel niet uit. Weer buiten beledigde hij de agente, die hem daarop vertelde dat hij was aangehouden en mee moest naar het politiebureau. De man probeerde vervolgens te slaan en gaf de agente een trap vol in de maag: voor de agente reden om hem te bespuiten met pepperspray. Na nog een trap lukte het de man zijn woning in te vluchten, waar hij door meerdere agenten onder controle is gebracht. Hij is naar het politiebureau gebracht voor verhoor en heeft zich daarna vrijwillig laten opnemen.