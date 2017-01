Verwarde man mishandelt agent en gooit spullen uit het raam

PUTTEN - Een verwarde man heeft woensdagochtend in Putten een politieagent mishandeld. Volgens een ooggetuige gebeurde dat nadat de man spullen uit zijn raam had gegooid.

De man woont boven een restaurant in Kerkstraat. Hij riep kreten over Jezus en gooide spullen naar beneden, aldus de ooggetuige. Omstanders alarmeerden de politie. Die hield de man in zijn woning aan.

Daarbij mishandelde de verwarde man een agent. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen of de agent daarbij gewond is geraakt.