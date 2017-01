Jubileumconcerten Dick van Altena nagenoeg uitverkocht

ARNHEM - Met nog negen maanden te gaan zijn alle jubileumconcerten van zanger Dick van Altena uit Oosterhout nagenoeg uitverkocht. Alleen voor de vrijdagavond 6 oktober in Het Kulturhus van Angeren is nog een handjevol kaarten beschikbaar. 'Het gaat allemaal veel sneller dan verwacht, geweldig om te zien', aldus Van Altena.

Zanger Dick van Altena staat dit jaar 40 jaar op de planken. Hij werd talloze keren uitgroepen tot beste Nederlandse countryzanger.

In de jaren zeventig begon Dick met The Major Dundeeband. Waarmee hij hits scoorde zoals The longer the distance.

Solo scoorde Dick onder meer een hit met Dom-diedel-dom

De serie cd's in het Betuws dialect vinden ook gretig aftrek. De nieuwe release is Golden Liesjes met onder meer Blieve dan bij mien:

De drie jubileumconcerten zijn thematisch opgezet. Vrijdagavond 6 oktober staan de Nederlandstalige en dialectliedjes centraal, op zaterdag country en op zondagmiddag 8 oktober is er een mix van alle hits.