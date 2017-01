Iedereen in omgeving Westervoort heeft weer water: 'Ik heb al zes liter klaargezet'

WESTERVOORT - Door een leidingbreuk hadden de plaatsen Westervoort en Duiven sinds woensdagmorgen ruim een uur minder of geen water. Het probleem was rond 12.00 uur opgelost, meldt een woordvoerder van Vitens.

De storing is rond 10.45 uur ontstaan toen er een vangrail werd geplaatst op de hoek van de Zuider Parallelweg en de Brugweg in Westervoort. Een paal van de vangrail ging door de waterleiding heen.

Een bewoner in Westervoort had alvast zijn water klaargezet, voor het geval dat de druk helemaal wegvalt in zijn buurt.