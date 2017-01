Nieuwe gesprekken over Apeldoorns Kanaal

ARNHEM - Er komt een gesprek met voor- en tegenstanders op de Veluwe over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Dat is vandaag besloten door Provinciale Staten van Gelderland. Voorstanders zijn blij met het voorstel.

Roel Docter van stichting Recreatie Wapenveld is één van de voorstanders en blij met die uitkomst. 'Het is positief. Op die manier kan de provincie een goede afweging maken. We zijn blij met dit voorstel.'

miljoenen gemeenschapsgeld staan op 't spel

Jarenlang is het doel geweest om het kanaal dat loopt van Hattem tot Dieren bevaarbaar te maken. Apeldoorn heeft bruggen aangepast. De gemeente Brummen houdt rekening met het bevaarbaar maken bij de renovatie van bruggen en in Wapenveld liggen de kades al klaar.

De provincie wil 3,1 miljoen euro steken in beweegbare bruggen en sluizen op het kanaal. Vorige week kwam een werkgroep met het bericht naar buiten, dat het bevaarbaar maken te duur wordt. Dit tot woede van de initiatiefnemers.

Eind maart vergadert de provincie opnieuw over het Apeldoorns Kanaal om te besluiten wat er moet gebeuren. In de tussentijd wordt er een gesprek georganiseerd met betrokkenen in het gebied.

