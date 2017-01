Na zaadblunder kunnen helft van de stellen weer terecht voor vruchtbaarheidsbehandeling

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem stuurt sinds twee weken weer drie à vier stellen per week door naar UMC Utrecht voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Door een zaadblunder in het Utrechtse ziekenhuis lag dat enige tijd stil. Daar zijn mogelijk zaadcellen van de verkeerde - niet de eigen - man gebruikt.

Drie cliënten van Rijnstate zijn wellicht ook met het verkeerde zaad behandeld. Woordvoerster Maaike de Ridder van het ziekenhuis wil vanwege hun privacy niets over hun situatie zeggen. 'Maar er is nog geen enkele verkeerde vader gevonden na een behandeling in het UMC', zegt ze.

'De helft van normaal'

'We sturen nu drie à vier stellen per week door. Dat is de helft van normaal', vertelt De Ridder. 'We overleggen per week met het UMC of dat er meer kunnen worden.' Het gaat in totaal om 38 cliënten van Rijnstate.

Verkeerde slangetjes

Het UMC Utrecht meldde eind december dat er mogelijk sperma was verwisseld in het ivf-laboratorium. Een medewerker gebruikte anderhalf jaar verkeerde slangetjes.

