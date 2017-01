Provinciebestuurder betreurt ophef vergelijking Trump met nazi-regime

Foto: screenshot via @KopsPVV

ARNHEM - Gedeputeerde Michiel Scheffer betreurt dat er ophef is ontstaan over een bericht van hem op Twitter. De D66'er vergeleek het bestuurlijke systeem van Donald Trump met dat van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler.

Scheffer reageerde op een tweet van Walter van der Cruijsen. Die zei dat er in Nederland weinig aandacht is voor de benoeming van adviseurs van Trump. Volgens Van der Cruijsen benoemt Trump stromannen in ieder ministerie en agentschap.

'Rechtstreeks uit de trukendoos van de NSDAP', reageerde Scheffer. De gedeputeerde haalde de tweet later weg.

Trump heeft commissarissen aangesteld die rechtstreeks aan hem rapporteren. Volgens Scheffer lijkt dat op de systemen van totalitaire regimes. 'Een minister moet vrij met zijn ambtenaren kunnen praten en zelf aan de president rapporteren', legde hij later uit. De gedeputeerde vindt dat we ons zorgen moeten maken over politieke systemen met totalitaire trekjes.

Tweet was anders bedoeld

Scheffer zegt dat hij de tweet verwijderde omdat hij een ander beeld neerzette dan hij bedoelt. 'Ik maak 140 tweets, dan zit er wel eens een verkeerde tussen. Ik had net zo goed de vergelijking kunnen leggen met de DDR, China of Rusland.’

Verslaggever Rianne Tol sprak met de gedeputeerde: