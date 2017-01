VVD Heumen wil weten: waarom zoveel mensen in de bijstand?

MALDEN - De VVD in Heumen is bezorgd over de stijging van het aantal mensen in de bijstand. De oppositiepartij stelt het college van burgemeester en wethouders hierover schriftelijke vragen.

In juli 2016 telde Heumen anderhalf keer zoveel bijstandsuitkeringen als vijf jaar geleden. Als de gemeente het landelijk beeld zou hebben gevolgd zou er juist sprake zijn geweest van een afname van het aantal uitkeringen, aldus de VVD. Fractievoorzitter Harry Smeets: 'Dat laat zich moeilijk rijmen met de optimistische geluiden die wij bij tijd en wijle op het gemeentehuis mogen vernemen ('we zijn goed bezig'). Op basis van deze cijfers betwijfelen wij vooralsnog de juistheid van deze overtuiging.' 'Komt door Nijmegen' De VVD speculeert zelf ook over de oorzaak van de stijging. Mogelijk komt het doordat Nijmegenaren met een uitkering zich hebben gevestigd in sociale woningbouw in Malden, zegt de partij. Een andere verklaring kan volgens Smeets het aantal statushouders zijn. 'Ik weet dat er in Malden een aantal panden is vrijgemaakt van eenpersoonshuishoudens voor statushouders. Zo heeft een gezin van bijvoorbeeld vier statushouders maar één uitkering, terwijl vier alleenstaande mannen vier keer meetellen voor het aantal uitkeringen.' De VVD verwacht binnen vier weken een verklaring van het college.