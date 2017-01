Maffia buiten de deur houden, zo doet uw gemeente dat

ARNHEM - Criminelen die hun zin krijgen door te dreigen en om te kopen. Figuren die drugsgeld witwassen via een winkel waar nooit iets wordt verkocht. De commissaris van de Koning Cornielje vindt dat openbare bestuurders niet naïef moeten zijn en dat maffiose praktijken wel degelijk voor (kunnen) komen. Dat 'de onderwereld boven komt'. Ook in Gelderland.

Wat doet uw gemeente om te voorkomen dat de maffia voet tussen de deur van het gemeentehuis krijgt? 33 van de 54 gemeenten hebben tot nu toe een enquête van Omroep Gelderland teruggestuurd.

Hier is op alfabetische volgorde te lezen of ondermijning in uw gemeente speelt:

Aalten: Kan geen vragen beantwoorden vanwege een burgemeesterswissel

Apeldoorn: Nog geen reactie

Arnhem: Nog geen reactie

Barneveld: Geen concrete voorbeelden. 'Gelukkig', zegt de burgemeester: 'We hebben er wel oog voor. Sterker nog: wij trainen onze ambtenaren op integriteit, het vergroten van het bewustzijn voor deze mogelijke inmenging, het herkennen ervan en hoe zij, als dit onverhoopt toch aan de orde zou zijn, hiervan melding moeten maken.'

Barneveld heeft 'ervaring' opgedaan met Outlaw Motorcycle Gangs. 'We weten dat deze groepen criminele antecedenten hebben en er criminele activiteiten op na houden.' Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de wet Bibob. Samen met andere organisaties brengt Barneveld twijfelachtige bedrijven in beeld.

Berg en Dal: De gemeente Berg en Dal is alert. 'Natuurlijk komt lobbyen door belanghebbenden bij bepaalde kwesties ook in onze gemeente voor, maar in hoeverre daar criminele personen bij betrokken zijn is moeilijk te beantwoorden.'

De gemeente voert standaard een gesprek bij de aanvraag van een horecavergunning. Bij complexe casussen wordt tevens afstemming gezocht met het OM, politie, Belastingdienst etc. Zo'n 10 procent van de aanvragen wordt door de aanvrager niet doorgezet. Een belangrijke oorzaak daarvan was de laatste jaren met name dat geldverstrekkers voorzichtiger waren geworden met het verstrekken van leningen, aldus Berg en Dal.

Berkelland: Het probleem is niet actueel. De gemeente gaat wel een pilot draaien om de alertheid op ondermijning te verhogen en om te beoordelen of er wellicht signalen worden gemist.

Beuningen: Burgemeester wil niet ingaan op de kwestie. Beantwoorden van vragen dragen zijn inziens niet bij aan de opgave die het lokaal bestuur heeft om ondermijning te voorkomen.

Bronckhorst: Het is geen issue in de gemeente Bronckhorst. Burgemeester Besselink zegt alert te zijn op mogelijke kwesties.

Brummen: Nog geen reactie

Buren: 'Beïnvloeding, de lichtste vorm van ondermijning speelt in meer en mindere mate binnen elke gemeente.' De burgemeester wil niet ingaan op de kwestie. 'Als er al een zaak speelt, dan draagt het niet bij aan een oplossing door er in de media mee naar buiten te treden.'

Culemborg: De noodzaak om gesprekken te voeren binnen de organisatie over ondermijning wordt in Culemborg gevoeld. De gemeente zegt zeer alert te zijn op signalen om te voorkomen dat één en ander over het hoofd wordt gezien. Er is geen sprake geweest van bedreiging aan het adres van burgemeester de Vet, wel is er sprake geweest van intimidatie tijdens gesprekken. Waarover die gesprekken gingen meldt Culemborg niet.

Doesburg: Burgemeester Van der Meijs heeft nog niet concreet te maken gehad met voorbeelden van situaties waarbij vastgesteld is dat er sprake is van criminele inmenging in de gemeentelijke organisatie. 'Wij hebben daar wel nadrukkelijk aandacht voor om dit soort situaties te herkennen en in een vroegtijdig stadium eventueel aan te pakken.'

Het college en de raad hebben recent een informatiebijeenkomst over ondermijning gehad. Alle horeca-aanvragen worden getoetst en in voorkomende gevallen ook andere aanvragen zoals bouwaanvragen of subsidieaanvragen aan de wet Bibob. Samen met andere organisaties worden twijfelachtige bedrijven en instanties in beeld gebracht en wordt heronderzoek verricht.

Doetinchem: Burgemeester Traag van Doetinchem schrijft dat je altijd bedacht moet zijn op beïnvloeding door criminelen op beleid. 'We weten dat criminelen verworven geld proberen wit te wassen. Dat willen we niet en dat proberen we dus zo veel mogelijk te voorkomen. Het kan ook gaan over vestiging of exploitatie van bedrijven waar de gemeente een besluit over moet nemen. Dan zal zo'n niet bonafide ondernemer daar mogelijk invloed op willen uitoefenen. En ook daar moet je dus altijd op bedacht zijn.' Volgens Traag zou het naïef zijn te denken dat dat niet in Doetinchem zou voorkomen. 'De wet Bibob helpt ons om ondermijning tegen te gaan.'

Begin maart is er voor de regio Achterhoek een kennisbijeenkomst met als thema ondermijning. De bedoeling is om medewerkers bewuster te maken en signalen te leren herkennen.

Druten: Nog geen reactie

Duiven: Het is geen issue in de gemeente Duiven. Wel geeft de gemeente aan zich zorgen te maken over drugsafval dat frequent wordt aangetroffen in Duiven. Er zijn het afgelopen jaar 6 hennepkwekerijen opgerold, zowel in bedrijfspanden als in woningen. Daarnaast is er een transport van harddrugs onderschept.

Ede: Nog geen reactie

Elburg: Beïnvloeding door criminelen is geen issue in Elburg. De wet Bibob biedt mogelijkheden om criminelen te weren. In de loop van de komende periode staat het onderwerp ondermijning op de agenda.

Epe: Nog geen reactie

Ermelo: De gemeente ervaart op dit moment geen problemen. 'Maar we zijn wel alert.' De gemeente past de wet Bibob toe bij horeca-ondernemers. 'We zien dat sommige vergunningaanvragers zich terugtrekken en niets meer van zich laten horen. Hierdoor zouden we kunnen concluderen dat problemen voorkomen worden en dat malafide ondernemers niet gefaciliteerd worden.

Bedreigingen zijn wel voorgekomen. Dit in handhavingszaken rondom bewoning van recreatieverblijven.

Geldermalsen: Nog geen reactie

Harderwijk: Nog geen reactie

Hattem: Nog geen reactie

Heerde: 'We zijn op dit onderwerp bedacht, maar er zijn op dit moment geen specifieke zaken die spelen', aldus burgemeester Pijnenburg.

Heumen: Volgens de burgemeester spelen geen issues.

Lingewaal: Nog geen reactie

Lingewaard: Burgemeester Schuurmans zegt dat er sprake is van een 'waterbed-effect'. 'Gevallen van ondermijning waren tot voor kort vooral in Noord-Brabant en Limburg zichtbaar. Omdat daar nu hard tegen wordt opgetreden treedt een waterbed-effect op; criminelen verhuizen naar een ander gebied. Een gemeente als Lingewaard lijkt dan een aantrekkelijk alternatief.'

In Lingewaard zijn verschillende hennepplantages ontdekt en ontmanteld. Daarnaast heeft een Outlaw Motorcycle Gang (OMG) geprobeerd zich te vestigen binnen de gemeentegrenzen.

Ambtenaren zijn getraind om signalen van ondermijning te herkennen. De gemeente gaat dit jaar een persoon werven die expliciet verantwoordelijk wordt voor het onderwerp ondermijning.

Na het nemen van bepaalde beslissingen is de burgemeester en/of zijn gezin bedreigd omdat een (criminele) persoon zijn zin niet kreeg. 'Het lijkt mij verstandig daar verder geen inhoudelijke mededelingen over te doen.'

Lochem: Nog geen reactie

Maasdriel: Burgemeester Van Kooten wil geen vragen beantwoorden. Hij vindt dat 'wij Cornielje zelf maar moeten vragen wat hij bedoelt met 'maffiose praktijken waar we niet licht over moeten denken'.'

Montferland: Nog geen reactie

Neder-Betuwe: Nog geen reactie

Neerijnen: Burgemeester de Vries van Neerijnen is voornemens om het onderwerp te agenderen. Hij is voornemens om er gesprekken over te gaan voeren met het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad. Hij heeft inmiddels laten onderzoeken of er signalen voor ondermijning over het hoofd zijn gezien. 'We hebben het eerste contact met de politie hierover gehad.'

Nijkerk: Er zijn geen signalen van actieve beïnvloeding bekend bij Nijkerk. 'Er is waarschijnlijk eerder sprake van het buiten het zicht van de overheid houden van activiteiten die onder de noemer crimineel vallen.'

Nijmegen: Burgemeester Bruls verwijst naar het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018. Hierin staat dat 'niet zelden constateren we dat daar waar zich in wijken en buurten hardnekkige problemen voordoen, die meestal ook te maken hebben met criminele netwerken die actief zijn in bijvoorbeeld de drugs- of autohandel en in de heling of in prostitutie. Die netwerken vertakken zich dan door wijken en buurt.' Er is een samenhangende aanpak: belastingdienst en vastgoed-/woningeigenaren, corporaties. Door gerichte woningtoewijzing wordt de leefbaarheid en veiligheid verbetert. De aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft volgens de gemeente veel raakvlakken met andere problemen op het gebied van lokale veiligheid.

Nunspeet: Het is geen issue in de Nunspeet. Wel is de gemeente zich er van bewust dat ondermijning kan gebeuren. Er is integriteitsbeleid vastgesteld met daarin de meest kwetsbare bedrijfsprocessen. Verder is er een gedragscode voor ambtenaren. De wet Bibob wordt toegepast.

Oldebroek: Nog geen reactie

Oost Gelre: De burgemeester vindt het noodzakelijk dat er aandacht is voor het onderwerp ondermijning. In Oost Gelre doen ze dat door middel van informatiebijeenkomsten. De burgemeester is er zich van bewust dat anderen er belang bij hebben de lokale politiek, op alle niveaus te beïnvloeden met soms ongeoorloofde middelen.

Er wordt gebruik gemaakt van de wet Bibob.

Oude IJsselstreek: De burgemeester is zeer alert op het onderwerp. Er zijn geen concrete casussen aan de hand. Binnenkort is er een themabijeenkomst met de gemeenteraad over integriteit. Ondermijning zal dan ook ter sprake komen. De gemeente beschikt over integriteitsbeleid voor medewerkers.

Overbetuwe: Burgemeester van Asseldonk laat weten dat hij de commissaris van de Koning van harte ondersteunt met zijn oproep. De thema's krijgen in Overbetuwe zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau continue aandacht. Op dit moment wordt onderzocht of er reden is om deze aandacht te intensiveren. 'Daarom vind ik het te vroeg om op detail antwoorden te geven op uw vragen', aldus Van Asseldonk.

Putten: Nog geen reactie

Renkum: Nog geen reactie

Rheden: De gemeente heeft geen concrete voorbeelden van criminele inmenging in de gemeentelijke organisatie. 'Wij zijn ons bewust van het risico en rusten onze medewerkers toe op het herkennen van signalen. Het heeft onze nadrukkelijke aandacht.'

Rijnwaarden: 'Voor zover bekend is dat, gelukkig, geen probleem', zegt de burgemeester van Rijnwaarden. De gemeente heeft er wel oog voor. Ambtenaren worden getraind in integriteit, het vergroten van het bewustzijn voor deze mogelijke inmenging, het herkennen ervan en hoe zij ermee om moeten gaan, mochten ze ermee te maken hebben. Raad en college hebben het afgelopen jaar nog een training op het gebied van integriteit gehad en door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit heeft het bewustzijn nog verder vergroot en tot het besluit geleid om nog dit jaar tot een aanpassing van de gedragscode voor raad, college en burgemeester te komen.

De gemeente maakt gebruik van de wet Bibob om te voorkomen dat de gemeente onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten.

De afgelopen jaren zijn er in een aantal situaties bedreigingen geuit richting bestuurders en/of ambtenaren. Dit betrof rondom handhaving, uitkeringen, belastingen en een detailhandel vergunning.

Rozendaal: Ondermijning is voor deze gemeente een aandachtsgebied. Maar er zijn op dit moment volgens de burgemeester geen concrete aanwijzingen dat dit aan de orde zou zijn.

Scherpenzeel: Het is geen issue in Scherpenzeel. In het kader van het zogenoemde Pact van Ellecom wordt het onderwerp ondermijning geagendeerd. Er is afgesproken met de organisatie en de gemeenteraad dat signalen worden doorgegeven.

Tiel: Nog geen reactie

Voorst: Deze gemeente kent geen concrete voorbeelden van ondermijning. Burgemeester Penninx geeft aan dat hij een keer een kennismakingsbezoek heeft gedaan aan een bedrijf waar hij achteraf twijfels had over de juiste bedoelingen. 'Dit bezoek heeft verder geen gevolgen gehad.' De eigenaar van dit bedrijf werd later veroordeeld voor criminele activiteiten. 'Ik was niet alert toen de afspraak werd gemaakt. Op locatie werd ik wel alert, omdat ik bepaalde zaken als raar heb ervaren. Het voelde niet goed.' Volgens Penninx zijn medewerkers niet of nauwelijks beïnvloedbaar. 'We sturen hier al nadrukkelijk op in de bewustwording van sleutelfiguren. Zij hebben een agressietraining gevolgd en daarin is onder andere dit onderwerp getraind.'

Wageningen: Infiltratie van de onderwereld en bovenwereld is wel een bekend onderwerp wat aandacht heeft binnen de gemeentelijke organisatie. 'Er zijn voor zover mij bekend geen concrete situaties waarbij dit daadwerkelijk gespeeld heeft', schrijft burgemeester van Rumund.

Sinds 2014 is ondermijning, in bijzonder mensenhandel, illegale prostitutie en drugs, in overleg met de de gemeenteraad benoemd als speerpunt. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Medewerkers zijn middels awareness bijeenkomsten geïnformeerd over het herkennen van signalen die spelen bij mensenhandel. Er is integriteitsbeleid dmv teambijeenkomsten worden medewerkers geïnformeerd en op basis van dit beleid moeten medewerkers hiervan melding maken. Er zijn geen dreigingen richting het college van B en W geuit.

West Maas en Waal: In West Maas en Waal speelt ondermijning niet. Burgemeester Steenkamp is dan ook niet voornemens om er gesprekken over te gaan voeren binnen het gemeentehuis. De burgemeester geeft wel aan dat er bedreigingen zijn geuit, rondom ruimtelijke ordeningszaken en woonwagens. Hij heeft zich daar niets van aangetrokken. 'De straat regeert niet!'

Westervoort: Op dit moment speelt ondermijning niet in Westervoort. Burgemeester Van Hout wil dit ook graag zo houden, laat hij weten. 'Daarom besteden we veel aandacht aan dit onderwerp.' Er zijn in deze gemeente verschillende bewustwordingsbijeenkomsten geweest. Ook is er in de Liemers een bijeenkomst geweest voor ondernemers. De gemeente kent een actief Bibob-beleid.

Wijchen: Nog geen reactie

Winterswijk: Het is geen issue. Het onderwerp ondermijning wordt in Winterswijk meegenomen in de periodieke gesprekken over integriteit. De burgemeester zegt geen ervaring te hebben met criminele organisaties of personen die hem proberen te beïnvloeden.

Zaltbommel: Voor Zaltbommel is het naar eigen zeggen al jaren vanzelfsprekend om te monitoren of er verkeerde of criminele invloeden zijn. 'Als het ons bekend is, grijpen we in', aldus burgemeester Van den Bosch. De gemeente is jaren geleden al gestart met een brede integrale aanpak in samenwerking met politie, OM en Belastingdienst. 'Voor ons staat het niet opeens op de agenda door de nieuwjaarstoespraak van de Commissaris van de Koning.'

Zevenaar: Ondermijning is volgens de burgemeester 'gelukkig geen probleem'. De gemeente zegt er wel oog voor te hebben. Ambtenaren worden getraind in integriteit, het vergroten van het bewustzijn voor deze mogelijke inmenging, het herkennen ervan en hoe zij ermee om moeten gaan, mochten ze ermee te maken hebben.

De gemeente maakt gebruik van de wet Bibob om te voorkomen dat de gemeente onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten. De gemeente heeft niet het idee dat ambtenaren en/of gemeenteraadsleden beïnvloedbaar zijn. De gemeente Zevenaar heeft naar aanleiding van het vluchtelingendebat een meldpunt waar men dit soort zaken intern kan melden. Hiervan is vooralsnog geen gebruik gemaakt.

Zutphen: Nog geen reactie

* De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.