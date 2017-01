Dit is het op één na snelst groeiende bedrijf van Nederland

APELDOORN - 'Wij wisten het zelf ook niet, ik kreeg het bericht van iemand anders'. Dat zegt CEO Gerrit van der Scheer, de hoogste baas van Royal Reesink in Apeldoorn. Het bedrijf staat op de tweede plek van de 250 sterkst groeiende bedrijven in Nederland.

In vier jaar tijd groeide het aantal werknemers met 906 nieuwe medewerkers. Er werken er nu in totaal 1650. Van der Scheer is vooral trots op het feit dat Royal Reesink dit als één van de oudste handelshuizen van Nederland voor elkaar weet te krijgen.

Wat is het geheim?

'Wij zijn nu 230 jaar oud en zijn altijd onszelf gebleven, we zijn altijd voor continuïteit gegaan. Maar tegelijkertijd hebben we op tijd de bakens verzet en zijn we met onze tijd mee gegaan. We zijn een heel ander bedrijf dan tien jaar geleden. Dat maakt dat we zo enorm kunnen groeien.'

Smart farming

Het hoofdkantoor van het handelshuis zit in Apeldoorn. Het bedrijf levert onder meer landbouwmachines en staalproducten. De laatste jaren zit er vooral groei in het zogeheten 'smart farming'. Daarbij maken gebruik van nieuwe technieken zoals software en gps bij het werk.

De lijst van grootste groeiers in Nederland is opgesteld door het Erasmus Centre for Entrepreneurship, een initiatief van de Rotterdam School of Management, de Erasmus School of Economics en het Erasmus Medisch Centrum.

10.000 nieuwe banen

Op de eerste plaats staat Rituals, een bedrijf in verzorgingsproducten. In vier jaar tijd groeide dit bedrijf naar 500 winkels en met 1097 banen. Op de tweede plaats dus Royal Reesink. De derde groeier is onlinewinkel Coolblue, wat nu een webwinkel is met meer dan 323 shops en 8 fysieke winkels in Nederland en België. Het bedrijf leverde 456 nieuwe banen.In totaal zorgde de 250 onderzochte bedrijven voor 10.000 nieuwe banen.

De lijst 'Groeibedrijven 2017' bestaat uit bedrijven die de afgelopen vier jaar minstens 20% groeiden in omzet of het aantal werknemers. Ook moesten de bedrijven in 2012 minimaal tien werknemers hebben of vijf miljoen euro omzet per jaar halen.