Geen schadevergoeding voor Q-koortspatiënten: overheid handelde goed

ARNHEM - De Nederlandse Staat heeft goed gehandeld bij de bestrijding van Q-koorts. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

De zaak was aangespannen door ruim 300 mensen die ziek zijn geworden door Q-koorts, onder wie zo'n 30 uit Gelderland. Ze vinden dat de overheid te weinig heeft gedaan om verspreiding te voorkomen. Ze hoopten op een schuldbekentenis en een schadevergoeding.

De overheid heeft niet onrechtmatig gehandeld, zegt de rechtbank. Er is op tijd gewaarschuwd en er zijn genoeg maatregelen genomen.

Tienduizenden mensen besmet, 74 doden

De Q-koorts brak in 2007 uit in Brabant en verspreidde zich tot 2010 over het land. De bacterie wordt vooral overgedragen van geiten en schapen via de lucht naar de mens. Tienduizenden mensen raakten besmet, zeker 74 mensen zouden door Q-koorts zijn overleden.

Patiënten ondervinden nog dagelijks de gevolgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Berry van IJzendoorn uit Heerewaarden. 'In andere landen was al lang informatie bekend over hoe gevaarlijk en dodelijk die Q-koortsbacterie is', zegt hij. 'Maar de Nederlandse overheid deed niets om de geitenboeren te beschermen. Als ze meteen waren gekomen met vervoersverboden en ruimingen, dan had ik het waarschijnlijk niet opgelopen.'

Van IJzendoorn reed een paar keer per week langs een geitenbedrijf waar Q-koorts was. Hij is chronisch ziek, kan niet meer werken en artsen geven hem nog maximaal tien jaar.