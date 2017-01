Claudia de Breij volgt Mies Bouwman op in Het Dorp

ARNHEM - Cabaretière Claudia de Breij is de nieuwe beschermvrouwe van Het Dorp, dat liet de vorige beschermvrouwe, Mies Bouwman, weten bij NPO Radio 1.

De woongemeenschap voor mensen met een beperking vernieuwt continue en daar hoort dan ook een nieuwe beschermvrouwe bij. Dat is dus Claudia de Breij, op voorspraak van Bouwman. 'Ze moest er even over nadenken, maar ze zei ja. Het is iemand die betrouwbaar en betrokken is. Als Claudia iets omarmd, doet ze dat geweldig.'

Luister hier naar het gesprek van Radio 1 met Mies Bouwman:

Bouwman was sinds 1962 de beschermvrouwe van Het Dorp, nadat er een grote geldinzamelingsactie op radio en tv was om geld op te halen voor de eerste woongemeenschap voor mensen met een gehandicapt in Nederland. Deze actie werd gepresenteerd door Mies Bouwman.



Foto: ANP

'Tot de laatste snik'

De inmiddels 87-jarige ex-presentatrice blijft wel verbonden aan Het Dorp. 'Dat zal ik doen tot de laatste snik.'