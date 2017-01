Politie vindt hennepkwekerij op zolder rijtjeshuis

DOETINCHEM - De politie heeft dinsdagavond een hennepkwekerij aangetroffen in een woning op het Hof van Parijs in Doetinchem.

Agenten kwamen de kwekerij op het spoor, nadat een bestuurder van een personenauto eerder die avond staande werd gehouden vanwege meerdere verkeersovertredingen. In het voertuig werden diverse spullen aangetroffen die gebruikt worden voor het kweken van hennep.



De politie heeft na verder onderzoek een hennepkwekerij aangetroffen op de zolder van een tussenwoning. De kwekerij was nog in aanbouw. De bestuurder van de auto is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder verhoor.